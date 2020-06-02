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Ankara Mamak Zabıtasından normalleşme denetimi

Mamak Belediyesi, Türkiye genlinde Covid19 salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecine yönelik toplum sağlığını önceleyen tedbirleri elden bırakmıyor.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, Türkiye genlinde Covid-19 salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecine yönelik toplum sağlığını önceleyen tedbirleri elden bırakmıyor. Bu kapsamda  Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, restoran ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Tek kullanımlık ürünlerden sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerini uyması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi.

Hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz

Normalleşme süreci ile birlikte yeni açılan işletmelerle ilgili olarak ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda öncelikli olarak yeni açılan iş yerlerimizin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yanı sıra işletmecilerimizin vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak  olası bir olumsuzluğunda önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

 
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