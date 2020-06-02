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Son Dakika: Bakan Albayrak’tan "4 yeni finansman paketi" açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz."