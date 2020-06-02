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Bugün 11:51 TSİ- Ekonomi

Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor

Sosyal izolasyon günlerinde telefon kullanım süreleri yüzde 35 arttı alınan bildirim sayıları yüzde 71 yükseldi. Bu dönemde dijital reklam yatırımları artarken, maliyetler iki sene öncesine geriledi. Yapay zekanın dijital reklamcılıkta kullanılması ise başarı oranını katlıyor.
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Sosyal izolasyon tedbirleriyle eve kapanan kullanıcıların özellikle mobil ekranlarda geçirdiği süre katlandı. Çinli reklam zekası teknolojileri şirketi Social Peta araştırmasına göre, akıllı telefon kullanım süreleri yüzde 35 artarken bunun sonucu olarak gün içerisinde telefonlara alınan bildirim sayısı ise yüzde 71 yükseldi. Mesajlaşma uygulamalarında yüzde 40, mobil oyunlarda ise yüzde 32’lik kullanım artışı yaşandı. Adeta mobil ekranlara bağlı yaşam pratiğinin tavan yapması her yıl daha fazla dijital dünyaya yatırım yapan markaların da başta reklam çalışmaları olmak üzere ibrenin tamamen dijital dünyaya dönmesini sağladı. Salgınla birlikte gelir kaynaklarını artırıp, harcamalarını azaltmaya gayret eden şirketler ise özellikle dijital reklam yatırımlarının her bir lirasını çok daha verimli kullanmak için farklı arayışlara yöneldi.

YAPAY ZEKA, DİJİTAL REKLAMCILIKTA BAŞARIYI YÜZDE 40 ARTTIRIYOR

2020 yılı başında Türkiye pazarına adım atan Social Peta, ADCost Intelligence adını verdiği yapay zeka temelli reklam yönetim aracını Türkiye’de de kullanıma sundu. İşletmelerin operasyonel baskısını hafifletmek ve mevcut zorlukları birlikte aşmak için adım attıklarını belirten Social Peta kurucusu Rocks Su, ’’600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye’deki marka ve ajanslara sunarak reklam performanslarını artırmayı hedefliyoruz. ADCost Intelligence ile ilk olarak Facebook ve alt şirketleri olan Instagram, Audience Network ve Messenger üzerinden verilen tüm reklamlara ilişkin çözümler sunuyoruz. Markaların bu platformlarda reklam yatırımlarını takip eden yazılım, rakiplerinin ve sektördeki diğer şirketlerin reklamlara nasıl ve ne kadarlık bütçe harcadıklarıyla genel stratejilerine dair içgörüler elde ediyor. Bu sayede reklam yatırımlarının optimize edilmesini sağlıyor’’ dedi.

FACEBOOK 2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞABİLİYOR

Salgın dönemiyle sosyal ağlara artan yönelimin özellikle gelişmekte olan pazarlarda Facebook’un kullanıcı sayılarını ciddi oranda artırmasını sağladı. Social Peta’nın paylaştığı verilere göre, reklam verenler artık Facebook üzerinden dünya genelinde 2 milyardan fazla kişiye ulaşabiliyor. Bu rakam dünyadaki 13 yaş ve üzerindeki toplam nüfusunun üçte birinden fazlasına denk geliyor. Türkiye’de ise Bu sosyal medya üzerinden 37 milyon kişi reklamlarla hedeflenebiliyor. Bu sosyal medyanın aktif kullanıcılarının yüzde 80’inin son 30 gün içinde en az bir reklam gördüğü belirtiliyor.

DİJTAL REKLAM YATIRIMLARI ARTARKEN, MALİYETLER 2 SENE ÖNCESİNE GERİLEDİ

Social Peta’nın incelemelerine göre, Facebook’un görüntüleme ve tıklama başına reklam maliyetleri 2018 yılına geriledi. 2019 Kasım ayına oranla ise yüzde 60 oranında düştü. Türkiye’de dijital mecra yatırımlarının yüzde 64’lük kısmının mobil ekranlara yapıldığını aktaran Rocks Su, ’’Mobil ekran reklam harcamalarının son 3 senedir ortalama yüzde 32 büyüdüğün görüyoruz. Özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar bu harcamalarda geniş pay alıyor. Geliştirdiğimiz makine öğrenimi ile reklam verenler, tahmine dayalı modeller sayesinde teklif stratejilerini daha hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu yöntem, reklam harcamasının getirisini ve geliri artırabilmek dönüşüme odaklanmaları sağlıyor. Kriz sürecinde yeni gelir üretmedeki maliyetleri kısmak elbet önemli. Ancak daha önemlisi harcanan her kuruşun geri dönüşünün ve etkisinin maksimize edilmesidir’’ şeklinde konuştu.

(İHA)

Bugün 11:51 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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