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Kamuda normalleşme nasıl olacak! İşte Normalleşme ve alınan tedbirler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen tedbirler kapsamında, servis hareket saatleri yeniden belirlenecek, sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında düzenlemeye gidilecek, yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mart’ta başlatılan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken tedbirleri belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen tedbirler arasında servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer aldı.

Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şunlar:

" Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek. Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek. İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek."

"Geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak. Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak. Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına salgından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak. Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek."

Toplantılar telekonferans yöntemiyle yapılacakSosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenen tedbirler kapsamında, kurum ve kuruluşlarda şu düzenlemeler yapılacak:

"Ofisler, sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek. Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak."

Bugün 11:53 TSİ Ankara- Ekonomi

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