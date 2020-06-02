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Bugün 12:36 TSİ- Asayiş

14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
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(İHA)

Bugün 12:36 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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