Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü üyelerine operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bugün 12:38 TSİ- Asayiş
Başkentte DEAŞ operasyon: 10 gözaltı
Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğu belirlendi.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz