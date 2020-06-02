Formula 1’de sezon 5 Temmuz’da başlıyor

Formula 1’de takvimde yer alması planlanan 8 yarışın planlaması açıklandı. Buna göre 5 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak. 05 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde gerçekleşecek yarışta korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanacak ve seyirci. Bir sonraki yarış ise 19 Temmuz’da Macaristan’da koşulacak. 02 ve 09 Ağustos’ta İngiltere’de yapılacak iki yarışın ardından 6. ve 7. yarışlara İspanya ile Belçika ev sahipliği yapacak.
Takvimde bulunan bir sonraki mücadele 6 Eylül’de İtalya’da düzenlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz