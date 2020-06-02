ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.
Bugün 13:21 TSİ- Spor
Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa Hayır’ mesajı verdi.
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