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Serbest piyasada altın fiyatları - 2 Haziran 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 379,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 524 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 466 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıyor.

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 108.349,82 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1083,63 puan değer kazandı. Dün, 107.266,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 521,75 puan ve yüzde 0,49 artarak 107.787,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.767,91 ve en yüksek 108.483,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve İş Finansal Kiralama oldu.

- Altının onsu 1.737,20 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1172, sterlin/dolar paritesi 1,2556 ve dolar/yen paritesi 107,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7760 liradan, avro 7,5720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.737,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,08 artışla 39,36 dolardan işlem görüyor.

Bugün 13:51 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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