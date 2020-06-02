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Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen

Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingolar göç takviminin gelmesiyle Gölbaşı sularında renkli görüntüler oluşturdu.

Elif Duman
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Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingolar göç takviminin gelmesiyle Gölbaşı sularında renkli görüntüler oluşturdu.

Gölbaşı Kuş Cenneti’nde konaklayan flamingolar pek çok fotoğrafçıya da ilham oldu. Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ölümsüzleştirilen anların arşivde yerini aldığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yöreye özgü birçok bitki, sürüngen, kuş ve memeli türleri barındıran Kuş Cennetimiz bu sene flamingoları ağırladı. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde bu görüntüler bizlere ilham oldu. Göç yolunda oldukları için biz de elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. Flamingolar ilçemiz ve bizler için çok önemli. Kalıcı olmalarının ilçemize turizm anlamında da değer katacağını düşünüyoruz. Kuş cennetimiz Mogan ve Eymir bu sene de bütün güzelliği ile misafirlerini ağırlayacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında misafirlerimizi bekliyoruz. "
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Bugün 16:27 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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