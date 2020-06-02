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Başkent ekibi bol bol gol çalıştı - Haberler Ankara

Hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettiren Osmanlıspor, gol organizasyonlarında bulundu.

Elif Duman
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Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Başkent ekibi, teknik direktör Ali Güneş nezaretinde günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenmanda 5’e  2 top kapma oyununa geçildi. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılılar, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Başkent ekibi, akşam antrenmanına ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular saha kenarında yapılan çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ana bölümünde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan maç ve akabinde açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Test sonuçları negatif

Diğer yandan başkent ekibinde bugün sabah, Batıkent Tesisleri’nde; teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
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