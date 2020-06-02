Başkent ekibi bol bol gol çalıştı - Haberler Ankara

Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Başkent ekibi, teknik direktör Ali Güneş nezaretinde günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılılar, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.
Başkent ekibi, akşam antrenmanına ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular saha kenarında yapılan çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ana bölümünde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan maç ve akabinde açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Test sonuçları negatif
Diğer yandan başkent ekibinde bugün sabah, Batıkent Tesisleri’nde; teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz