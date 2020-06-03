Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlarda, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak. Karar bugün yürürlüğe girdi.
Bugün 09:21 TSİ- Ekonomi
Serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15’e çıkartıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15’e çıkartıldı.
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