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Ankara Büyükşehir sokak canları için ara vermeden besleme çalışması yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını süreci boyunca da sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya devam etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını süreci boyunca da sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya devam etti. Gönüllülerle birlikte iş birliği yapan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 11 Mart’tan bu yana toplam 461 ton mamayla sokak canlarına hayat oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları başta olmak üzere haftanın 7 günü beslenmekte zorlanan yaban ve sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürdü.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gönüllülerle iş birliği yaparak kentin birçok noktasında 11 Mart’tan bugüne kadar toplam 461 ton besleme çalışması gerçekleştirdi.

SON 3 AYDA 461 TON MAMA DESTEĞİ

Gönüllüler tarafından yapılan besleme noktalarına da mama desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, üniversite kampüsleri, barınaklar ve ilçelerde de bu desteğine devam etti. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, can dostları doğal yaşam alanlarında beslediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına sürekli destek sağlıyoruz. Gönüllerimizle iş birliğimiz devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz. COVİD-19 salgının başladığı 11 Mart’tan bu yana sokak hayvanlarına 461 ton mama desteği sağladık. Sokak canlarımızın hayatta kalması için çalışıyoruz.”

GÖNÜLLÜLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte besleme çalışmasına katılan gönüllü Damla Dur, salgın sürecinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekti.

Bu süreci Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla atlattıklarını ifade eden Dur, “Gönüllü olarak bir yere kadar yetebiliyoruz. Yerel yönetimlerin desteği bu noktada çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesine destek talebimizi sunduk, olumlu karşılandı. Beraber beslemeye çıktık o yüzden Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
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