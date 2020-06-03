Serbest piyasada döviz fiyatları - 3 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan, 7,5280 alınan euro ise 7,5300 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,72 liradan, euro ise 7,53 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7220 liradan, avro 7,5300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan satılıyor. 7,5280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz