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“Kırmızı Işık” Deyip Geçmeyin, Tedavi Ediyor

Hücrelere enerji veriyor, bedeni içerden ve dışardan onarıyor, vücuda denge sağlıyor… “Kırmızı Işık” Deyip Geçmeyin Tedavi Edici Özelliği Var Sağlığım...
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Hücrelere enerji veriyor, bedeni içerden ve dışardan onarıyor, vücuda denge sağlıyor…

Kırmızı Işık” Deyip Geçmeyin

Tedavi Edici Özelliği Var

Sağlığımız için karanlık odalarda uyumak şart. Tek bir istisna hariç; kırmızı ışık. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yatak odasında kullanılan kırmızı ışığın faydalarını anlattı, “Bedeni içeriden ve dışarıdan onarma etkisi var” dedi.

Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, kırmızı ışığın bazı hastalıkları tedavi etmede ve yaşlanmayı geciktirmede yardımcı olduğunu bildirdi. Vücuda denge sağlama, bedeni içerden ve dışardan onarma etkisi bulunan kırmızı ışığın, yatak odalarında kullanılmasını öneren Dr. Buyrukçu, “Karanlık odalarda uyuma koşulu, kırmızı ışık için geçerli değil.

Zira kırmızı ışığın birçok hastalık için tedavi edici özelliği bulunuyor. Örneğin kırmızı ışığın hücrelerde enerji üretiminin başrol oyuncusu olan mitokondriyi uyarma etkisi var” diye konuştu.

Metabolizma ve Kan Dolaşımına Destek

Özellikle kas ve sinir hücrelerinin yüksek enerjiye ihtiyaç duyduğunu anımsatan Dr. Buğra Buyrukçu, “Kırmızı ışığın etkisiyle hücrelerde sağlanan enerji artışı, metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırır.

Bu da vücuttaki şişlik, ağrı ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Hasarlı eklem dokularını, yara ve kesikleri onarma ve vücuttaki iltihabı azaltma etkisi de bulunan kırmızı ışığın, yaşlanmayı geciktirmedeki faktörünün de hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Çizgi, Kırışıklık ve Lekelerde Azalma

Kırmızı ışığın, cildin kök hücre gelişimine de katkı sağladığını söyleyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Bu da ince çizgilerin, kırışıklıkların ve lekelerin görünümünde azalmaya neden oluyor, cilde genç görünüm veriyor.

Kalınlaşmış cilde nüfuz ederek cilt hücrelerini güçlendirmeye destek olan kırmızı ışık, cilt kuruluğunun önlenmesi ve aknenin tahrip ettiği cilt dokularının onarımında rol oynuyor. Kırmızı ışığın insan sağlığındaki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, yatak odasında rahatça kullanılmasını öneriyoruz.”

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