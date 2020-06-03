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Altındağ'da kütüphaneler randevu sistemiyle hizmete açılıyor

Altındağ Belediyesi kütüphaneleri kapılarını yeni çalışma sistemiyle, yeniden açıyor. Karapürçek ve Ali Ersoy semt kütüphaneleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, randevu sistemi ile hizmet verecek.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi kütüphaneleri kapılarını yeni çalışma sistemiyle, yeniden açıyor. Karapürçek ve Ali Ersoy semt kütüphaneleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, randevu sistemi ile hizmet verecek.

Altındağ Belediyesi semt kütüphaneleri de normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete başlıyor. Ancak kütüphaneler “ yeni normal sosyal hayat” tedbirleri ile kapılarını açıyor. Kütüphaneler bundan böyle randevu sistemi ile hizmet verecek. Ali Ersoy Semt Kütüphanesi'nden randevu almak isteyenler 0312 351 1446'yı, Karapürçek Semt Kütüphanesi'nden randevu almak isteyenler ise 0312 377 0233 numaralı telefonu arayabilir.

GENÇLER ÇALIŞSIN DİYE…

Kütüphanelerin yeniden hizmete başlaması konusunda çok yoğun bir talep olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Gençlerimizin sınav tarihleri yaklaştı. Altındağlı gençlerimiz çok çalışkan, çok kitapsever gençler… Normal zamanlarda da kütüphanelerimiz çok yoğun ilgi görüyordu. Şu anda kütüphanelerimize duyulan ihtiyaç iyice arttı. Sınavlara sayılı günler kala, daha elverişli ortamlarda ders çalışmak isteyen, son tekrarlarını yapmak isteyen gençlerimiz kütüphanelerin açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Biz de onları kırmak istemedik. Kütüphanelerimizi tüm hijyentedbirlerini alarak, randevu sistemiyle yeniden açıyoruz” dedi. 

TEDBİRLERE DEVAM

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Balcı “ Koronavirüs tehlikesi tamamen bitmiş değil… Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler açılacak olan tüm tesislerimizde olduğu gibi, kütüphanelerimizde de titizlikle uygulanacak” ifadelerini kullandı. 
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