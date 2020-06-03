Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası

RENAULT VE DACIADA YAZ SERVIS KAMPANYASI

Renault ve Dacia sahipleri otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TLlik yakıt kartı verilirken Maximum Karta özel 4 taksit imkanı tanınıyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan Al Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.