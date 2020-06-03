Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi.
Bugün 10:57 TSİ- Siyaset
Bakan Varank açıkladı: Sanayi-Doktora Programının sonuçları belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz