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Bakan Varank açıkladı: Sanayi-Doktora Programının sonuçları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi.

(İHA)

Bugün 10:57 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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