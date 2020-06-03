Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:10 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:11 TSİ

Kurbanlık fiyatları ’yüzde 8’ oranında artabilir

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

“FİYATLARDA YÜZDE 5 VEYA 8 ORANINDA BİR ZAM OLABİLİR”

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.

“SAMSUN’DA 20 BİN CİVARINDA BÜYÜKBAŞ 15 BİN CİVARINDA DA KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK VAR”

Samsun’da yeterli sayıda kurbanlığın hazır bulunduğunu ifade eden Doğan, “Samsun’da ve ilçelerinde kurbanlık sayısında bir sıkıntımız yok. Hayvan sayımız yeterli. Meraların ücretlendirilmesi üreticiye iyice anlatılmalıdır. Mera vergisi zaten vardı. Mera fonu adı altında üreticiden zaten bir vergi alınıyordu. Bunun daha iyi ifade edilmesi gerekiyor. Mera vergisinin kurbanlık fiyatlarına bir etkisi olmaz. Samsun’da bu sene ortalama 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Geçen sene kurbanlıkların tamamına yakını satılmıştı. Üretici de tüketici de mağduriyet yaşamadı. İnşallah bu sene de güzel bir Kurban Bayramı geçiririz” diye konuştu.

Bugün 11:10 TSİ İHA Samsun- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Enflasyon rakamları açıklandı mask
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı mask
Enflasyon rakamları açıklandı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 3 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 3 Haziran 2020
Serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15’e çıkartıldı mask
Serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15’e çıkartıldı
Serbest piyasada altın fiyatları - 2 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 2 Haziran 2020
EPDK’dan akaryakıt sektörüne uyarı “Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin” mask
EPDK’dan akaryakıt sektörüne uyarı “Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen

GALERİ

Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu mask
Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu
Günün Özeti - 02 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 02 Haziran 2020
Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak - Video Haber mask
Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak - Video Haber
Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti mask
Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti
Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haberler Ankara mask
Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haberler Ankara
Günün Özeti - 1 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 1 Haziran 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL