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Bugün 11:51 TSİ- Ekonomi

“Mesleki Yeterlilik Sınavlarını bugün itibarıyla başlatıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının bugün itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.
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Bakan Selçuk, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Nitelikli ve belgeli işgücüne önem verdiklerini, bu kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirme yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Bakan Selçuk, “Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, sınavların MYK’nın hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda İSG ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Selçuk yapılacak sınavlara ilişkin, “Sınav alanında görevli ve adaylardan hariç kimse bulunmayacak. Sınav merkezi korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek” bilgisini paylaştı.

Selçuk, güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 226 meslek içerisinden bugüne kadar 143’ünde zorunluluk fiili olarak uygulanmaya alındığını da ifade etti.

(İHA)

Bugün 11:51 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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