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Bugün 11:51 TSİ- Sağlık

’’Koronavirüs, gıda takviyesi kullanımını artırdı’’

GTBD Başkanı Samet Serttaş, ’’Koronavirüs sürecinde gıda takviyelerine olan güven arttı. 12 ilde yaptığımız anket sonucuna göre, koronavirüs döneminde bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 71. Bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini belirtenlerin oranı da yüzde 37 düzeyinde’’ dedi.
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Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) tarafından yaptırılan bir anket, koronavirüs sürecinde gıda takviyeleri kullanımının arttığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 71’i koronavirüs döneminde bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtirken, yüzde 37’si bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini söyledi. Konu hakkında GTDB Başkanı Samet Serttaş, değerlendirmelerde bulundu.

GTBD tarafından Nielsen’e yaptırılan ’Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü’ anketini değerlendiren GTDB Başkanı Samet Serttaş, ’’Türkiye’deki gıda takviyesi kullanımı, koronavirüs döneminde gıda takviyesi kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının değişimini görmek için büyükşehirler başta olmak üzere 12 şehirde, 18 yaş ve üzeri 600 kişinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdik. 23-25 Nisan tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Edirne’de yapılan anketin sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 71’i koronavirüs döneminde bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını, yüzde 37’si bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini söyledi’’ dedi.

Serttaş, son 12 ay içerisinde gıda takviyesi kullananların yüzde 29’unun, salgın döneminde daha sık gıda takviyesi aldığını da vurguladı.

Serttaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’Bu sonuçlara göre her 4 kişiden 1’i, koronavirüs döneminde bağışıklığını arttırmak için gıda takviyesi kullanıyor. Bu dönemde bağışıklığını arttırmak için gıda takviyesi kullananların oranının kadınlarda erkeklere kıyasla anlamlı oranda daha yüksek olduğu görülüyor. Koronavirüse karşı kullanılan gıda takviyeleri arasında da ilk sırada yine C ve B2 vitaminleri yer alıyor’’.

Anketin bazı sonuçları da şöyle açıklandı:

Katılımcıların yüzde 52’si son 12 ayda gıda takviyesi kullanmış. Gıda takviyesi kullanımı kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek. Katılımcıların yüzde 55’i daha çok kış mevsiminde gıda takviyesi kullanıyor. Dört mevsim düzenli gıda takviyesi kullananların oranı ise yüzde 26. Son 12 ayda gıda takviyesi olarak tüketilen gıdaların başında C ve B12 vitaminleri geliyor.

(İHA)

Bugün 11:51 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

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