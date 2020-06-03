LGS’ye hazırlanan öğrencilere bin 280 soruluk 4’üncü destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlık sürecinde hem örnek sorular hem de çalışma sorularıyla kaynak desteği sunmaya devam ediyor. 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan’da, bin soruluk Mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta, bin soruluk Mayıs ayı ikinci destek paketi 22 Mayıs’ta yayımlanmıştı. Bin 280 sorudan oluşan Haziran ayı çalışma soruları destek paketi ise sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak bugün erişime açıldı. ‘Çalışma Soruları Destek Paketi’ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

"BU YENİ PAKETLE BİRLİKTE TOPLAM 3 BİN 796 SORULUK BİR KAYNAĞI ERİŞİME AÇTIK”

Eğitimin bütün aşamalarında olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde de tüm çocuklara fırsat adaleti sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Önceliğimizin öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulamıştık. Hazırlık sürecinde gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükselterek, sınav günü sürprizlerle karşılaşmayacakları ve yabancılık hissi yaşamayacakları bir atmosferi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayda bir kez yayımladığımız ‘Örnek Soru Kitapçığı’nı iki kez yayımlamaya başladık. Bugün ‘Çalışma Soruları Destek Paketi’nin de dördüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 3 bin 796 soruluk bir kaynağı erişime açtık” dedi.

Sınava girecek öğrencilere destek amacıyla hazırlanan sorulara emek veren herkese teşekkür eden Selçuk, “Bu destek paketlerinin hazırlık sürecinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özellikle bu pakette Afyon, Ardahan, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kilis, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız ile Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanları önemli katkı sağladılar. Emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, katkı sağlayan Ölçme Değerlendirme Merkezlerine, Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanlarına öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınav için son kez LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandığını, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ikinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik çalışma soruları destek paketlerinin yayımlanmaya devam edeceğini söyledi.

( Emin Kuvat/İHA)