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Bugün 15:41 TSİ- Ekonomi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Akaryakıtta indirim !

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak.Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz”
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(İHA)

Bugün 15:41 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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