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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İHA)

Bugün 16:22 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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