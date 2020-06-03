Serbest piyasada altın fiyatları - 3 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 371,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,30 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 467 liradan, 338,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342,50 liradan, 2 bin 390 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 410 liradan, bin 195 liradan alınan Yarım Ziynet bin 205 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı.