İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan, 7,5750 alınan euro ise 7,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,74 liradan, euro ise 7,56 liradan satılmıştı.
Bugün 09:21 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,7560 liradan, euro ise7,5770 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz