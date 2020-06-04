Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Geçtiğimiz günlerde fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu alan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" denildi.
Bugün 10:11 TSİ- Ekonomi
Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi’ni aldı
Geçtiğimiz günlerde fabrikası için ÇED olumlu raporunu alan TOGG, bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı.
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