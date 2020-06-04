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Borsa güne yükselişle başladı - 4 Haziran 2020

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,25’lik yükselişle başladı. Endeks, 272,41 puanlık artışla 109 bin 383,75 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 109.385,01 puan oldu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 273,66 puan değer kazandı. Dün 109.111,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 272,41 puan ve yüzde 0,25 artarak 109.383,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.779,39 ve en yüksek 109.737,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 176'sı yükseldi, 209'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

- Altının onsu 1.708,85 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1203, sterlin/dolar paritesi 1,2536 ve dolar/yen paritesi 108,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7670 liradan, avro 7,5850 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,63 değer kazancıyla 1.708,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yatay seyirle 39,28 dolardan işlem görüyor.

Bugün 10:26 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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