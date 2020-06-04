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Başkentliler açık hava sineması ile nostalji keyfi yaşayacak

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği sinema keyfi projesi ile Gölbaşılılara film seyir keyfi sunacak. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ile açılacak perde her hafta farklı bir filmi ağırlayacak.

Elif Duman
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Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği sinema keyfi projesi ile Gölbaşılılara film seyir keyfi sunacak. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ile açılacak perde her hafta farklı bir filmi ağırlayacak.

Gölbaşı’nda açık hava sinema keyfi Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ile yarın başlıyor. Araçlarda keyifle izlenecek filmleri Gölbaşı halkı ile buluşturacaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Normalleşmeye başladığımız bu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek en büyük arzumuz. Araçlarınızda güvenli ve keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz filmleri sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Her hafta saat 21.00 ‘de 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında birbirinden güzel filmleri izlemek için sizleri bekliyoruz. Etkinliğimiz tamamen ücretsiz olacak. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu başarılarla dolu bir hikâyenin perdeye yansıması. Mısır ve gazozunuz eşliğinde geçireceğiniz keyifli bir akşam dilerim. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan en güzel fotoğraflarınızı ulaştırarak yine bizleri etiketlemeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:31 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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