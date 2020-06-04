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Timo Werner adım adım Liverpool’a

RB Leipzig’in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.
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Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig’in Alman santrforu Timo Werner, dünya devlerinin radarında. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner’in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi Liverpool. 1992 yılında kurulan Premier Lig’deki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan kırmızılarda Teknik Direktör Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Werner için 50 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Liverpool’un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner’i renklerine bağlamak istiyor. Ancak başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.

(Uygar Aydın /İHA)

Bugün 11:51 TSİ İHA İstanbul- Spor

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