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Bugün 12:03 TSİ- Asayiş

15. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
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(İHA)

Bugün 12:03 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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