Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:54 TSİ- Asayiş

15. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin İdlib’deki M4 karayolunda icra edildiğini bildirdi. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 12:54 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi mask
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi
Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi mask
Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de Turuncu Liste’de aranan terörist etkisiz hale getirildi” mask
İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de Turuncu Liste’de aranan terörist etkisiz hale getirildi”
Vicdansız O anne ve anneanne tutuklandı mask
Vicdansız O anne ve anneanne tutuklandı
Başkentte 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler Ankara mask
Başkentte 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde

GALERİ

Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu mask
Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu
Deniz ulaşımında seferlerler kontrollü başladı mask
Deniz ulaşımında seferlerler kontrollü başladı
Beypazarı Zabıtasından Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi mask
Beypazarı Zabıtasından Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik mask
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor!
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak mask
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL