Uluslararası etkinlik Ankara Büyükşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ile Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü” etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ile 20 Türkmen öğrenci Dikmen Vadisi’nde bulunan Türkmenistan Parkı’nda pedal çevirdi.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, Başkent’te öğrenim gören 20 Türkmen öğrenci ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

BİSİKLET KULLANIMINA TEŞVİK

Başkent’te bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendiğini belirten ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, şunları söyledi:

“Türkmenistanlı meşhur Şair Mahtumkulu Firakı’nın heykelinin bulunduğu Dikmen Vadisi’nde bisiklet turu yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla başlatılan büyük bir bisiklet yolu projesinin yapım aşamaları devam ediyor. Dilerim ki bisiklet yolu çalışmamız tamamlandıktan sonra Türkmenistan Büyükelçiliği ile birlikte daha kapsamlı bir bisiklet günü kutlarız.”

Öğrencilerle birlikte pedal çeviren Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev de, “Türkmenistan devlet başkanının gayretleri sonucunda dünya camiasına kazandırılmış önemli bir günü kutladık. Bisiklet turunun düzenlenmesinde bize katkı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BİSİKLETLER BÜYÜKŞEHİR’DEN

Bisiklet turu sonrasında Türkmenistan’ın geleneksel yemeği olan Türkmen pilavı ikram edilirken, etkinliğe katılan Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü öğrencisi Shohrat Bashimov, “İnsanları bisiklet sürmeye teşvik etmek ve sporu sevdirmek amacıyla bu organizasyonlar düzenleniyor. Bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı şartlarda yine de etkinliğimizi yapıyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkent’te böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Dovletmyrat Halykov ise düşüncelerini, “Bize yer ve bisiklet tahsis eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bisiklet kullanmak benim için önemli bir spor dalı. Herkesi daha sağlıklı bir toplum olabilmek için bisiklet kullanmaya davet ediyorum” sözleriyle paylaştı.