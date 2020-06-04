Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:21 TSİ- Belediyeler G: Bugün 13:22 TSİ

Uluslararası etkinlik Ankara Büyükşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü” kapsamında Dikmen Vadisi Türkmenistan Parkı’nda etkinlik düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ile Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü” etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ile 20 Türkmen öğrenci Dikmen Vadisi’nde bulunan Türkmenistan Parkı’nda pedal çevirdi.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, Başkent’te öğrenim gören 20 Türkmen öğrenci ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

BİSİKLET KULLANIMINA TEŞVİK

Başkent’te bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendiğini belirten ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, şunları söyledi:

“Türkmenistanlı meşhur Şair Mahtumkulu Firakı’nın heykelinin bulunduğu Dikmen Vadisi’nde bisiklet turu yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla başlatılan büyük bir bisiklet yolu projesinin yapım aşamaları devam ediyor. Dilerim ki bisiklet yolu çalışmamız tamamlandıktan sonra Türkmenistan Büyükelçiliği ile birlikte daha kapsamlı bir bisiklet günü kutlarız.”

Öğrencilerle birlikte pedal çeviren Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev de, “Türkmenistan devlet başkanının gayretleri sonucunda dünya camiasına kazandırılmış önemli bir günü kutladık. Bisiklet turunun düzenlenmesinde bize katkı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BİSİKLETLER BÜYÜKŞEHİR’DEN

Bisiklet turu sonrasında Türkmenistan’ın geleneksel yemeği olan Türkmen pilavı ikram edilirken, etkinliğe katılan Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü öğrencisi Shohrat Bashimov, “İnsanları bisiklet sürmeye teşvik etmek ve sporu sevdirmek amacıyla bu organizasyonlar düzenleniyor. Bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı şartlarda yine de etkinliğimizi yapıyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkent’te böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Dovletmyrat Halykov ise düşüncelerini, “Bize yer ve bisiklet tahsis eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bisiklet kullanmak benim için önemli bir spor dalı. Herkesi daha sağlıklı bir toplum olabilmek için bisiklet kullanmaya davet ediyorum” sözleriyle paylaştı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik mask
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Pursaklar'da 3 Koldan seferberlik mask
Pursaklar'da 3 Koldan seferberlik
Başkan Altınok: ''Eskiden Keçiören'de gezecek yer bulamazdık'' mask
Başkan Altınok: ''Eskiden Keçiören'de gezecek yer bulamazdık''
Başkentliler açık hava sineması ile nostalji keyfi yaşayacak mask
Başkentliler açık hava sineması ile nostalji keyfi yaşayacak
Belediye Başkanı'ndan esnaflara sürpriz ziyaret mask
Belediye Başkanı'ndan esnaflara sürpriz ziyaret
Masa ve sandalye mesafelerine yeni düzen mask
Masa ve sandalye mesafelerine yeni düzen
Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele toplantısı düzenledi mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele toplantısı düzenledi
“MamaMatik ve KalemMatik” projesi hayata geçirildi mask
“MamaMatik ve KalemMatik” projesi hayata geçirildi
Mamak Şelale Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor - Haberler Ankara mask
Mamak Şelale Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor - Haberler Ankara
Altındağ'da kütüphaneler randevu sistemiyle hizmete açılıyor mask
Altındağ'da kütüphaneler randevu sistemiyle hizmete açılıyor

Bugün 13:21 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Pursaklar'da 3 Koldan seferberlik mask
Pursaklar'da 3 Koldan seferberlik
“MamaMatik ve KalemMatik” projesi hayata geçirildi mask
“MamaMatik ve KalemMatik” projesi hayata geçirildi
Sincan Belediyesi'nden Akıllı İletişim Yönetim Sistemi Eğitimi mask
Sincan Belediyesi'nden Akıllı İletişim Yönetim Sistemi Eğitimi
​Ankara Gölbaşı Belediyesi Taksicilerinin Yanında… mask
​Ankara Gölbaşı Belediyesi Taksicilerinin Yanında…
Mamak Şelale Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor - Haberler Ankara mask
Mamak Şelale Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor - Haberler Ankara
Altındağ'da kütüphaneler randevu sistemiyle hizmete açılıyor mask
Altındağ'da kütüphaneler randevu sistemiyle hizmete açılıyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem

GALERİ

Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik mask
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor!
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak mask
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu mask
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber mask
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber
Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu mask
Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL