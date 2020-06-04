Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...

ATV ekranlarının yıldızı Esra Erol’da programında milyonları delirten, izleyenlere kafayı yedirten bir olay yaşandı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu. Eşi tarafından aldatılan Kevser Çatalkaya’nın yaşadıklarına şahit olan, duyan herkes baygınlık geçirdi.

6 yıldır süren evliliğinin sonucunda hala evli olduğu eşi Orhan Çatalkaya'nın büyük ihanetine uğrayan Kevser Çatalkaya boşanmak için Esra Erol’un kapısını çaldı. Esra Erol programına canlı yayına katılan zavallı kadın eşi tarafından sürekli darp edildiğini bildirdi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve merakla izlenen Esra Erol’da programında yayınlanan bu iğrenç olaya şahit olan herkes gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı. Kevser Çatalkaya isimli zavallı kadının yaşadıkları korkunç olayları duyanlar baygınlık geçirdi. Hala gündemin gözbebeği olan ve en çok konuşulan konuları arasında yerini çoktan aldı. Yaşanan günün olayları arasında en çok güne damga vuran olay oldu. 6 yıldır evli olduğu Orhan Çatalkaya'nın büyük ihanetine uğrayan ve aldatılan Kevser Çatalkaya, boşanma amacıyla Esra Erol'un kapısını çaldı.

Bu olaydan tam 6 sene önce büyük bir aşk ve sevgi sonucunda bunu evlilikle sonuçlandıran ve 4.5 yaşında da çocukları bulunan Kevser Çatalkaya ile Orhan Çatalkaya çifti, Orhan Çatalkaya'nın; Fatma Sinem Kuru isimli kadınla eşinin büyük ihaneti sonucunda aldatılması eşinin hayata küsmesine neden oldu.

Telefonla canlı yayına bağlanan Orhan Çatalkaya, Fatma Sinem Kuru ile birlikte olduğu iddialarını doğruladı. Bu olayın üzerine gelen onlarca telefon ihbarına göre Fatma Sinem Kuru isimli kadın, birçok kişinin yuvasını dağıtmış ve ailesini darmadağın etmiş bir isim.

Gözyaşlarına boğulan talihsiz zavallı kadın, 2018 yılı Nisan ayında kocası tarafından aldatıldığını öğrendiğini; bir gece yarısı telefonunu alıp karıştırıp ardından da kendisine geri verdiğini; “Eşine ne yapıyorsun? “ diye sorduğunu, bu olayın üzerine Orhan Çatalkaya'nın "sen beni aldatıyorsun" dediğini, eşinin de bunu duyar duymaz onu acımasızca dövdüğünü söyledi. Aslında telefonunda aradığı şeyin, Fatma Sinem Kuru isimli en yakın arkadaşının kendi telefonuna gönderdiği fotoğraflar ve mesajlar olduğunu anlatan kadın gözyaşlarını tutamadı.

Esra Erol'da ya bu zor durumda oluşu için başvuru yapan talihsiz Kevser Çatalkaya ile Orhan Çatalkaya tek duruşmada boşandılar. Yaşanan bu iğrenç olay sosyal medyada büyük tepki görürken konuyla ilgili en dikkat çeken başlıca yorum ise "Esra Erol önceden evlendiriyordu, şimdi boşandırıyor" oldu.