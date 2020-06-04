Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:46 TSİ- Spor

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni sezonda yedi genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla başka takımlara kiralayacak.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eczacıbaşı, genç voleybolcularının deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderme kararı aldı. Kulüp altyapısından yetişmiş olan 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu Sarıyer Belediyesi’nde, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboru’da kiralık olarak yeni sezonda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.

2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda kiralanacak.

(İHA)

Bugün 13:46 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı mask
Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı
Formula 1’de sezon 5 Temmuz’da başlıyor mask
Formula 1’de sezon 5 Temmuz’da başlıyor
Bakan Kasapoğlu, spor tesislerinde uygulanacak tedbirleri duyurdu mask
Bakan Kasapoğlu, spor tesislerinde uygulanacak tedbirleri duyurdu
CSKA, Nikola Milutinov’u transfer etti mask
CSKA, Nikola Milutinov’u transfer etti
Fenerbahçe’de test sonuçları negatif mask
Fenerbahçe’de test sonuçları negatif
Bosna Hersek’te lig tescil edildi mask
Bosna Hersek’te lig tescil edildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem

GALERİ

Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik mask
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor!
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak mask
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu mask
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber mask
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber
Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu mask
Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL