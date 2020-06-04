Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:21 TSİ- Ekonomi

Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor.
mask

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, pandemi nedeniyle yılın ilk dört ayını durağan geçiren küresel ekonomide kademeli toparlanma sürecine girildiğini söyledi. Çetinkaya, “Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığı Mayıs ayında petrol fiyatlarında gördüğümüz artış ulaştırma endeksine yansımış gözüküyor. Nisan ayında Brent petrolün varili 19 doları görmüşken, bugün baktığımızda 40 dolardan işlem görüyor. Bu önemli bir gösterge. Haziran ayında da ekonomilerin açılmasının varlık sınıflarının tamamında fiyatlandığını görüyoruz” dedi.

Çetinkaya, Mayıs enflasyonu ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayı enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD’de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise Euro’nun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber”

(İHA)

Bugün 14:21 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun mask
Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun
Borsa güne yükselişle başladı - 4 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 4 Haziran 2020
Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi’ni aldı mask
Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi’ni aldı
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları - 3 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 3 Haziran 2020
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Akaryakıtta indirim ! mask
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Akaryakıtta indirim !
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...

GALERİ

Beypazarı Zabıtasından Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi mask
Beypazarı Zabıtasından Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik mask
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Kreşleri dezenfekte ediyor!
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak mask
Ankara ASKİ Su Sayaç okuma ve fatura dağıtımına başladı! 30 Haziran sonrası Faiz Uygulayacak
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu mask
Ankara Yenimahalle'de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber mask
Yaşlı kadın kazadan kıl payı kurtuldu - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL