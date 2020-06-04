Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.
Bugün 14:37 TSİ- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.
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