Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda sakatlık yaşayan milli voleybolcu Meltem Çetin’in annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.
Bugün 15:09 TSİ- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz