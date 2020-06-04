Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Bugün 15:21 TSİ- Spor
Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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