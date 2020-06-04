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Bugün 15:39 TSİ- Siyaset

CHP’li ve HDP’li üç ismin milletvekilliği düşürüldü

CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü.
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(İHA)

Bugün 15:39 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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