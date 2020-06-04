Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Pas oyununun ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz