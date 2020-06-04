Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:23 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:24 TSİ

HDP’li Musa Farisoğulları Ankara yolunda gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Musa Farisoğulları, Ankara’ya giderken Diyarbakır çıkışında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, HDP’li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP’li Farisoğulları ve Güven’in vekillikleri düşürüldü.

Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları, Ankara’ya giderken Diyarbakır çıkışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Farisoğulları, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye çıkarıldı.

Bugün 23:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi_ mask
Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi_
MSB: "Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi" mask
MSB: "Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi"
Ankara’da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Ankara’da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi mask
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi
Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi mask
Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 4.0 büyüklüğünde deprem
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde

GALERİ

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" mask
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"
Günün Özeti - 4 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 4 Haziran 2020
Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak - Video Haber mask
Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak - Video Haber
CHP’li Berberoğlu ile HDP’li Güven ve Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü mask
CHP’li Berberoğlu ile HDP’li Güven ve Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü
Toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü - Video Haber mask
Toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü - Video Haber
İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi - Video Haber mask
İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL