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Trablus’ta Zafer kutlamaları! Halk sokaklara döküldü

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından halk sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
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Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus’un tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Libya’da 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar sonucunda Darbeci General Hafter’e bağlı güçler Trablus’tan tamamen temizlendi.

Halk, başkentin Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılmasının ardından kutlama yapmak için Libya bayraklarıyla Şehitler Meydanı’nda bir araya geldi. Halk, Hafter aleyhine sloganlar atarak, "Şehitlerin kanı boşuna gitmedi" ve "Hafter, sen korkaksın" ifadelerini kullandı.

UMH güçlerinin bu sabah Ayn Zara, Vadi er-Rabi, Kasır Bin Gaişr, Souk Al-Sabt, Souk Al-Khamis Amsehel ve Fum Malaga bölgelerini kontrol altına almasının ardından UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada Trablus’un idari sınırlarında tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu. UHM güçleri Hafter’e ait çok sayıda aracı ve mühimmatı ele geçirdi.

Öte yandan UMH, Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune kentini yeni hedef olarak belirledi.

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