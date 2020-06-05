Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.
Bugün 09:42 TSİ- Asayiş
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz