Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:46 TSİ- Sağlık

Sağlık Bakanlığından iş yerleri için afiş

Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde faaliyet gösterecek iş yerleri için afişler hazırlandı. Hazırlanan afişlerde hem bütün iş yerleri için ortak tedbirler hem de sektörlere özel tedbirler yer alıyor.
mask

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörlere özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda iş yerleri için afişler oluşturularak yayımlandı. Yayımlanan afişlerde bütün iş yerleri için ortak tedbirlerin yanı sıra her sektöre özel hazırlanan çalışma hayatı tedbirleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile gönderilen afişler, kurum, kuruluş ve işletmelerde kullanılabilecek.

Bakanlığın sitesinde yayımlanan afişlere şu linkten ulaşılabilir:

“https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html”

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 09:46 TSİ İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sıcakta nemlenen maskenizi hemen değiştirin, çünkü… mask
Sıcakta nemlenen maskenizi hemen değiştirin, çünkü…
Sağlık Bakanlığından Covid-19’a karşı personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler mask
Sağlık Bakanlığından Covid-19’a karşı personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler
"Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir" mask
"Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir"
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişti mask
Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişti
Korona virüs ile bitki bazlı et ürünleri satışı ikiye katlandı mask
Korona virüs ile bitki bazlı et ürünleri satışı ikiye katlandı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde mask
Ankara Zabıtası hijyen denetiminde

GALERİ

Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı mask
Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı
Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi - Video Haber mask
Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi - Video Haber
Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı - Haberler Ankara mask
Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı - Haberler Ankara
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" mask
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"
Günün Özeti - 4 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 4 Haziran 2020
Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak - Video Haber mask
Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL