Sağlık Bakanlığından iş yerleri için afiş

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörlere özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda iş yerleri için afişler oluşturularak yayımlandı. Yayımlanan afişlerde bütün iş yerleri için ortak tedbirlerin yanı sıra her sektöre özel hazırlanan çalışma hayatı tedbirleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile gönderilen afişler, kurum, kuruluş ve işletmelerde kullanılabilecek.
Bakanlığın sitesinde yayımlanan afişlere şu linkten ulaşılabilir:
“https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz