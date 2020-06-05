Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 19:13 TSİ

Ankara'da FETÖ soruşturması: 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 37 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüphelinin, Başsavcılığın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'da FETÖ soruşturması: 37 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi. 1 şüphelinin üzerinden ise kardeşine ait kimlik ele geçirildiği kaydedildi.

Bugün 10:09 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara’da FETÖ üyesi 37 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara’da FETÖ üyesi 37 şüpheli gözaltına alındı
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
HDP’li Musa Farisoğulları Ankara yolunda gözaltına alındı mask
HDP’li Musa Farisoğulları Ankara yolunda gözaltına alındı
Eski sevgilinin arabasını parçaladı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı mask
Eski sevgilinin arabasını parçaladı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
15. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı mask
15. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu mask
Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber mask
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber mask
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber
Çevreyi kirleten İSKİ’ye para cezası - Video Haber mask
Çevreyi kirleten İSKİ’ye para cezası - Video Haber
Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber mask
Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL