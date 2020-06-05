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Obezite oranları gittikçe artıyor

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksine göre, 2016 yılında 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı yüzde 19,6 iken, 2019 yılında bu oranın yüzde 21,1’e yükseldiği saptandı.
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Medya takip kurumu Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı yüzde 21,1 olarak güncellendi. Bu oran 2016 yılında yüzde 19,6 iken artış yaşandığı saptandı. Cinsiyet bakımından incelendiğinde de 2019 yılında obez kadınların oranı yüzde24,8 olurken 2008 yılında 18,5 olduğu kaydedildi. Erkeklerde ise bu oran daha düşükken yıllar içinde onlarda da artış yaşandığı belirlendi. Böylelikle vücut kitle indeks dağılımı geçen yıl yüzde 17,3 olan erkeklerin, 2008 yılında yüzde 12,3 olduğu gözlendi. Obezite oranları yıllar içinde düzenli artış gösterirken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarının da artacağı saptandı.

Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl obezite alakalı basına 19 bin 653 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2016 yılında bu rakam 19 bin 748 iken, 2012 yılında 13 bin 351, 2008 yılında ise 4 bin 330 olduğu görüldü. Yıllar içinde dalgalanmalar olsa da 11 yıl içinde haber adetlerinde de artış yaşandığı saptandı.

(İHA)

Bugün 10:18 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

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