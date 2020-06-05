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Ücretsiz mezarlık servisi yeniden hizmette

incan Belediyesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici süreliğine ertelediği ücretsiz mezarlık servisi hizmetine başladı. Vatandaşlar belirlenen güzargah üzerinden servislerle mezarlık ziyaretinde bulunabilecek.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici süreliğine ertelediği ücretsiz mezarlık servisi hizmetine başladı. Vatandaşlar belirlenen güzargah üzerinden servislerle mezarlık ziyaretinde bulunabilecek.

Sincanlılara hizmet için her türlü imkanı seferber eden Sincan Belediyesi, ücretsiz mezarlık servislerini yeniden hizmete sundu.

Sincan Belediyesi vatandaşların mezarlıklara daha kolay ulaşabilmesi için ücretsiz servis hizmeti veriyor. Söz konusu servisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme süreciyle birlikte mezarlık servisleri, ringlere başladı.

Cuma günleri Sincan merkezden saat 09.00’da hareket eden servis, Cuma namazı bitimine kadar ring yapıyor. Plevne Mahallesi’nden saat 09.00’da yola çıkan bir diğer servis; Akşemsettin, İstasyon ve Ahi Evran Mahallesi Muhtarlıkları önüne uğrayıp mezarlığa gidiyor, 1 saat bekleyen servis daha sonra vatandaşları aynı muhtarlıklar önünde bırakıyor. Yine saat 09.00’da Ulubatlı Hasan Mahallesi Güngörmüşler Konağı önünden yola çıkan servis otobüsü, dolmuş güzergahını takip ederek Törekent Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi istikameti üzerinden mezarlığa gidiyor. Mezarlıkta bir saat bekleyen servis aynı güzergah üzerinden dönüyor, vatandaşları belirlenen duraklarda bırakıyor.

Servislerde toplu taşıma araçlarında alınan önlemler geçerli. Vatandaşlar maskesiz servise binemeyecek, sosyal mesafe kuralına uyulacak. Servisler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık dezenfekte ediliyor.
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Bugün 10:19 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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