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Borsa güne yükselişle başladı - 5 Haziran 2020

Borsa, güne 0,55’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,55’lik yükselişle başladı. Endeks, 605,72 puanlık artışla 110 bin 142,64 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

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