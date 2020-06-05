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Başkan Altınok: ''Kan Bankası’nın faydasını pandemi sürecinde gördük''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal sorumluluk projesi olarak 6 ay önce belediyenin kurumsal web site üzerinden hizmete başlatılan ‘Kan Bankası’ online platformunun bağışçılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal sorumluluk projesi olarak 6 ay önce belediyenin kurumsal web site üzerinden hizmete başlatılan ‘Kan Bankası’ online platformunun bağışçılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Altınok, “Pandemi sürecinde insanlarımız kan bağışlama noktasında tedirginlik yaşayabiliyor. Koronavirüs salgınından çok önce sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete başlattığımız Kan Bankası’nın ne kadar faydalı bir proje olduğunu pandemi sürecinde daha net görüyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, acil kan ihtiyacı olan ve kan bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlara kolaylık sağlamak için kurumsal web sitesinde oluşturulan gönüllü “Kan Bankası” online platformuyla insanları bir araya getirmeye devam ediyor.

“SİSTEM, KANI BULMA KONUSUNDA OLUKÇA HIZLI”

Başkan Altınok, ‘Kan Gönüllüsü’ ile ‘Kan Arayan’ kişiler için köprü vazifesi gören Kan Bankası’nın ihtiyaç duyulan kanı bulma ve bağışçı ile hastanın iletişime geçmesi noktasında da oldukça hızlı olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Kan Bankası sistemine üye olan vatandaşlarımız, kan guruplarını ve iletişim adreslerini girerek ihtiyaç duyulan kan grubunun sistem üzerinden tasnif edilmesini sağlıyorlar. SMS ve e-mail yoluyla iletişim kurma imkânı sağlayan online sistemimiz, ihtiyaç duyulan kan grubunu bağışçılara SMS ya da e-mail gönderiyor. İhtiyaç duyulmayan kan grubundan bağışçılar ise SMS ya da e-mail ile rahatsız edilmiyor. SMS; ilk kez üye olanlara, kan bağışçısının bilgilerine ulaşmak için alınacak onay sırasında ve kan arayan kişinin sisteme başvuru yapması durumunda gönderiliyor.”

ÜYELİK İÇİN NE YAPILMALI?

Kan bankasına üye olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesi www.kecioren.bel.tr adresinden sitenin ana sayfasında bulunan “Kan Bankası” butonuna tıklıyorlar. Kurumsal web sitesinde karşılarına çıkacak olan “Gönüllü Kan Bağışı” ya da “Kan Arıyorum” seçeneklerine tıklayarak üyelik işlemine devam ediyorlar. Daha sonra karşılarına çıkan sayfada; adres, iletişim bilgileri, kan grubu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasının bulunduğu alanları dolduruyorlar. İsteğe bağlı olarak, “Telefonuma her saat mesaj gelebilir” seçeneğine onay veren vatandaşlara ise ihtiyaç halinde her saat ulaşma imkânı sağlanıyor.
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Bugün 11:18 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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